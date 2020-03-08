義大利聯合執政黨魁津加雷蒂在臉書上自曝感染新冠病毒

義大利新冠肺炎疫情已近乎失控狀態，日前確診病例被伊朗超越後，8日報告單日新增1247例，累計已達5883例，再度超越伊朗的5823例。該國聯合執政的民主黨黨魁津加雷蒂(Nicola Zingaretti)亦在臉書發表視頻表示，他已被檢測出感染新型冠狀病毒，正在家自我隔離。

據《海外網》報導，義大利政府8日發佈疫情統計資料顯示，該國新型冠狀病毒肺炎確診病例已由4636例上升至5883例，單日新增1247例。死亡病例則從197例上升至233例。這是義大利確診病例數日前被伊朗超越後，又再度追上伊朗，兩國疫情幾乎成拉鋸狀態。

另據《環球網》報導說，義大利聯合執政的民主黨主席津加雷蒂當地時間週六在臉書發表視頻表示，他已被檢測出新型冠狀病毒呈陽性，目前正在家中自我隔離，最近幾天與他接觸的所有人都在接受檢測，自己目前狀態還不錯。他呼籲民眾不要慌張，要積極對抗疫情，並表示自己在這個時刻會努力樹立一個好榜樣，遵守防疫規定。

義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte)日前宣佈，政府將撥款75億歐元(合台幣2565億)用於支援全國家庭以及企業應對疫情帶來的緊急狀況。孔蒂強調，「整個國家必須團結一致對抗病毒，否則我們將很難戰勝這場危機。」

意大利衛生部則要求醫療機構加快釋放重症監護病床，增加醫護人員力量。民防部門則建立起醫療救援行動指揮中心，協調病患轉運。義大利國防部則提供2200個房間、6600個床位用於隔離觀察。

義大利國家衛生研究所傳染病部門負責人喬瓦尼．雷札曾說，預計未來一段時間確診病例數還會以較高速度增長，目前正在研究擴大「紅區」(封閉區域)範圍的可行性，顯示近期義大利有可能封閉隔離更多的城鎮。

據報導，義大利是受新冠病毒肆虐最嚴重的歐洲國家，義大利政府本周已下令關閉學校、大學、電影院和劇院等公共場所，並在疫情最嚴重的地區實施封閉隔離政策，完全禁止區內民眾離開隔離區，以遏制新型冠狀病毒的傳播。

(中時電子報)