諾貝爾獎2008年經濟學獎得主保羅．克魯格曼(Paul Krugman)指出，美國總統川普與右派專家及媒體，這與美國保守派政治人物否認氣候變遷現象的做法如出一轍。川普不願承認病毒危機，是因為它會傷害到川普心愛的股票市場，執政黨把正常的批評當作政治陰謀，感染到這種偏執妄想比任何病毒都更可怕。

克魯格曼在他於《紐約時報》的專欄中指出，美國現在還不知道新冠病毒會造成多大的損害，對此擔憂當然是合情合理的。畢竟，它傳播能力很強，致命性也高於普通流感。

不過，美國右派專家和新聞機構說不用擔心：「這一切都是騙局，是自由派媒體為了使川普難堪的陰謀論。」川普與其政府官員都附和此一說法。這種說法很瘋狂，現在韓國到義大利都出現重大疫情，他們的媒體難道也參與反川普的陰謀？這種瘋狂想法對右派來說完全可以預見，因為他們不願相信的客觀事實。

克魯格曼說，保守派花了幾十年的時間否認氣候變遷的事實，堅持認為那是一場被科學陰謀論影響的巨大騙局。即便澳大利亞大火與加州乾旱的氣候災難不斷增加，美國共和黨對氣候變化的否認卻越來越堅決。在2018年期中選舉前的調查發現，73%的共和黨參議員否認人類的行為導致氣候變遷。

很多右派曾預測歐巴馬任內將發生惡性通脹，結果沒有發生，右派沒有承認錯誤，他們堅持數據被動了手腳，有這種說法的人不是無關緊要的小人物，而是保守派所認為的著名知識份子。這些懷疑論者一旦和掌握權力的人聯手，可以造成實實在在、且很可能是致命的傷害，在氣候變遷問題上尤為明顯。

克魯格曼認為，右派的偏執妄想是否妨礙了美國對新冠疫情的措施並不很明確，美國遏制病毒傳播的作為遠遠落後於其他國家，主要原因還是川普不願相信它是個危機。畢竟，承認病毒問題的嚴重性，可能會傷害到他心愛的股票市場。

這種將市場危險降至最小的願望，干擾了整個政府的疫情應對。對於目前而言，許多分析之所以認為新冠病毒不構成威脅，部分原因是他們認為相關證據都是自由派媒體炮製的騙局。以致於到現在川普政府都沒有認真對待新冠病毒，在提出額外預算來抗擊病毒時，其數目少得讓人覺得荒唐。

克魯格曼指出，川普的盟友已經在譴責批評者將疫情「政治化」。川普的長子小唐納德．川普(Donald Trump Jr.)指責民主黨是想看到數百萬人死亡。但是實際上，川普對危險的輕描淡寫，才是在將病毒政治化。

克魯格曼最後強調，這就是政治上的妄想症：你把最正常不過的批評當作是邪惡陰謀的一部分。而且美國的執政黨已感染了這種偏執妄想症，這比任何病毒都可怕。

(中時電子報)