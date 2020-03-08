新冠肺炎疫情持續在美國東北部紐約州蔓延擴散，紐約州今天新增21起確診感染病例，確診總數攀升至76例，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）宣布進入緊急狀態。

中央社報導，古莫在紐約州首府阿爾巴尼（Albany）告訴記者，截至目前總共有76人檢驗呈現新型冠狀病毒陽性，其中10人住院治療。

古莫指出，進入緊急狀態，「得以加快採購和加速聘僱，而這正是我們當前所需。」

古莫表示，為對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），紐約州每週可能會花費3000萬美元（約新台幣9億元）。

古莫說，當局如今正展開全天24小時「積極檢測」，「我們希望找出陽性的患者，（然後）我們就能隔離他們。」他又說：「那就是行動的重點。把感染者隔離，就能減緩病毒擴散。」

確診者當中有57人與韋斯切斯特郡（Westchester County）紐羅希市（New Rochelle）猶太教正統派（Orthodox Jewish）社區有關。

古莫表示：「韋斯切斯特郡是明顯問題所在。我們談論的是群聚感染，群聚感染傾向會傳染更多人。」

古莫表示，為致力減緩病毒擴散，紐羅希地區的養老院和療養設施已禁止外人探訪。他還說，感染者的隔離檢疫14天的期限，可能會延長。

古莫也警告商家，勿藉機哄抬防疫相關用品價格。

(中時電子報)