義大利新冠肺炎疫情失控，7日新增確診近1200例，義大利政府當地時間晚間8時40分宣布緊急命令，封鎖整個倫巴底大區與其他區域的11個省，未經核准不許進出，米蘭、威尼斯等大城都在封鎖之列。

中央社報導，義大利7日確診病例達5883例，死亡人數233例，許多地方行政首長也感染，義大利政府晚間採取新的緊急措施，擴大封鎖的「紅色區域」。

封鎖範圍除了米蘭為首府的整個倫巴底大區（Lombardia），還包括附近幾個疫情嚴重大區內的11個省，分別為帕瑪（Parma）、比森薩（ Piacenza）、里米尼（Rimini）、摩狄納（Modena）、貝沙羅（Pesaro）、烏比諾（Urbino）、威尼斯（Venezia）、巴多瓦（Padova）、特雷維索（ Treviso） 、亞歷山德里亞（Alessandria） 、阿斯提（Asti）。

這些大區內將關閉娛樂場所、博物館、體育活動、健身房、游泳池，區域內的學校停課到4月3日。

(中時電子報)