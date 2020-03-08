王音之穿著黑色外套，戴著口罩，被記者問到此刻心情時表示，「感謝上帝安排，讓我回到台灣」。另外，被問到會不會想念家中小孩時，則低調反問「你說呢」，隨即被押解到台北地檢署歸案。（陳麒全攝）

繼今年1月21日成功緝返潤寅集團詐貸案主嫌楊文虎回台後，調查局與美國移民及海關執法局（ICE）再度聯手，再將其妻王音之自美國洛杉磯緝返回台，於8日清晨抵台，她表示「感謝上帝安排，讓我回到台灣」，隨即被押解台北地檢署歸案。

楊文虎及王音之夫婦是貿易商潤寅集團負責人，於2011年1月至2019年5月間，夫婦二人長期偽造不實應收帳款，據以向星展銀行等九家金融機構詐貸新臺幣386億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，經調查局北部地區機動工作站偵辦移送。楊氏夫婦被具體求處30年徒刑後，逃往美國。繼楊文虎在今年1月21日被押返台後，王音之也在8日清晨押解回台。

王音之在美方執法人員押解下，搭乘華航CI07班機，於清晨5時20分抵達桃園國際機場。調查局人員在所有旅客下機後，登機告知王音之當事人權益事項後，將其上銬帶出，王音之穿著黑色外套，戴著口罩，被記者問到此刻心情時表示，「感謝上帝安排，讓我回到台灣」。另外，被問到會不會想念家中小孩時，則低調反問「你說呢」，隨即被押解到台北地檢署歸案。

調查局指出，楊文虎夫婦於2019年6月1日潛逃出境，台北檢察署於8月發布通緝，全案經美國國土安全調查署駐港辦公室與調查局國際事務處共同合作，透過情資分享成功掌握楊氏夫妻在美動向，去年在洛杉磯逮捕兩人。

調查局表示，王音之因持B2觀光簽證，須經出席移民聽證會，遭移民法庭裁定才能遣返，調查局在裁定確定後，馬上與美國移民及海關執法局再度聯手，以最快速度從美國洛杉磯再將王音之緝捕返台。

(中時 )