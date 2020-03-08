新冠肺炎病毒席捲全球，國內對疫情緊張的情緒擴散，民眾需要的是適時調適心情，從2月15日開始，桃園市復興區拉拉山恩愛農場的櫻花陸續綻放，恩愛農場表示，即日起至3月中，是千島櫻盛開時期，提醒欲賞櫻的民眾把握時間，擁有這疫情中的花開美景小確幸。

「千島櫻」，是日本櫻中花期最早的櫻花，以淡淡粉紅色近乎純白的花瓣為特色，在桃園復興區恩愛農場盛開，恩愛農場指出，農場種植的櫻花以千島櫻為主，搭配部分的富士櫻，且當999株的櫻花同時綻放，恩愛農場便會成為一片粉紅大地，美不勝收。

恩愛農場提醒民眾，早上8時至12時是最適合賞櫻的時間，晨間的陽光會穿透花瓣之間，照進農場的每個角落，且因位居高海拔1600公尺，太陽成為最美麗的配角，民眾穿梭其中卻不會覺得悶熱，更指出，如民眾提早出門，於凌晨5時至7時間抵達現場，更有機會遇見雲海繚繞的櫻花景。

恩愛農場表示，2月15日起，櫻花開始綻放，且目前千島櫻已達到最盛大時期，強調本周是賞櫻的最後一波，3月15日櫻花開始凋零後，預估將剩下一半的花量，並於3月20日結束櫻花季，下次開花須待明年，呼籲民眾把握時間賞櫻。

如欲搭乘客運前往恩愛農場賞櫻的民眾，可從中壢、桃園、大溪等三處搭乘中壢客運或桃園客運，自行開車前往的民眾，可於北二高在大溪交流道下，接台7線後走桃116線抵達，或走4號省道往大溪，接台7線走桃116線抵達，自台北前往的民眾，則可走台3線經三峽至三民，接台7線走桃116線抵達，車程約2小時，建議加滿油後再出發。

(中時 )