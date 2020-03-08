日本吉本興業模仿諧星幹てつや（Miki Tetsuya）6日在他的部落格以「一片100日圓…」為題發文，寫道「昨晚我在量販店看到了大量口罩！？」並PO出量販店陳列的口罩與標示價格與「一人限購3包」照。
他驚訝表示：「咦？口罩還是買得到嘛！但一看價格，一包5片498日圓（約台幣142元）來算，1片等於大概要100日圓（約台幣28.5元）！！好貴…！！」
幹てつや說：「自從新冠疫情擴大，這是我第一次看到店裡賣著口罩啊！」他想想自己手邊還有些口罩，於是決定不買。而他接著在其他藥妝店看到貼著「口罩進貨時間未定」公告時不禁又想：「剛剛是不是應該在量販店買才對啊？」
他說，在當地上新聞的超商高價口罩，60片裝要16900日圓（約台幣4810元），平均一片是80日圓（約台幣29元），但他說：「腦都算到麻痺了！所以口罩行情到底是多少啊？」他最後下結論：「先冷靜一下！」十足諧星式作風。
(中時 )
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