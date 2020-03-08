3月7日晚間，福建泉州南環路的欣佳酒店發生倒塌，3月8日淩晨3點40分已救出45人。

泉州市鯉城區政府通報，3月7日19時30左右，鯉城區欣佳酒店發生樓體坍塌，被困人員約70人。通報顯示，欣佳酒店為外疫情重點地區來鯉人員集中醫學觀察點。

欣佳酒店位於鯉城區南環路1688號中駿四季康城一期旁。天眼查顯示，欣佳酒店成立於2018年3月28日，經營者為楊金鏘，經營範圍主要為住宿服務，註冊位址為泉州市鯉城區常泰街道上村社區南環路1688號地上一層大廳、四至六層。

欣佳酒店成立時間還不到兩年，因未按規定辦理住宿登記，已被當地相關部門行政處罰2次。最近一次在3個月前，行政處罰書顯示，2019年12月4日，欣佳酒店因未按規定辦理住宿登記，被泉州市公安局鯉城分局責令立即整改，對該酒店處以警告並處罰款3000元（人民幣，下同）。

上一次則是在2018年11月16日，同樣被處以警告並處罰款3000元。2019年7月17日，欣佳酒店因未按照《個體工商戶年度報告辦法》規定報送年度報告，被泉州市工商行政管理局鯉城分局列入經營異常名錄。

(旺報 )