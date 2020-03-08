國民黨主席補選結果出爐，江啟臣高票當選，成為黨史上最年輕主席，也是首位兼任立委的黨主席。面對接下來的挑戰，前立委李彥秀也送上祝福。

國民黨主席7日進行補選投票，李彥秀在臉書表示，在疫情影響下，這場選舉並未獲得太多關注，沒有太多網路聲量，但卻是國民黨邁開改革步伐的重要時刻。

李彥秀說，過去20多年，不論黨的起落興衰，自己都不曾離開，接下來更期待黨可以找回振奮人心的感動，繼續捍衛中華民國的永續發展，繼續堅持民主自由的價值，繼續為台灣人民服務。

投票結果出爐，李彥秀提到，黨員選擇了江啟臣作為接下來一年多改革黨務，邁開改造腳步的的承擔者，「對於啟臣，我沒有恭喜，只有祝福！」因為面對他的只有更多改革的工作以及承擔。

對於郝龍斌，李彥秀並未感到惋惜，因為他也將會是國民黨重要的改革夥伴，選戰的紛爭也到此為止，接下來要一起攜手並進，勇敢改變，讓國民黨贏回人民。

(中時電子報)