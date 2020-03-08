一名54歲台灣女子於去年11月間，在日本愛知縣中部國際機場，企圖挾帶大量含有豬血、鴨血的火鍋料血餅入關，女子於6日遭到日本警方逮捕。據了解，這名女子從2年前就多次攜帶非法食品入關，還曾遭到警告。

綜合日媒報導，這名女子名叫鍾心（糸亭）去年11月14日，因涉嫌走私11公斤的豬血塊、39公斤的鴨血塊，被愛知縣警方逮捕，這些食品並未附上沒有附上台灣政府機構簽發的進口證明書。

鍾女對警方說：「台灣沒有非洲豬瘟，我認為帶這些沒什麼大不了。」警方表示，女子走私的血餅應是以4倍價格在日本出售給台灣料理店。調查人員表示，鍾女從2年前就曾因多次挾帶違法食品而被動物檢疫局警告，而且她每周一次來回台日之間，相當頻繁。

日本政府為阻絕非洲豬瘟，2月25日通過《家畜傳染病預防法》修正案，不僅調高走私肉品的罰金，也讓防疫官檢查旅客行李的權限更加提升。

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(中時電子報)