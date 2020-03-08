國民黨主席補選昨揭曉，青壯派立委江啟臣拿下8萬4860票，得票率68.8％，取得壓倒性勝利。對此，資深媒體人黃創夏列出昔日國民黨主席的得票數，並直言「趨勢，盡在不言中」。

江啟臣昨以近7成票數奪下黨魁寶座，前副主席郝龍斌則獲得3成1選票，驗證世代交替呼聲，江將在9日交接上任。江啟臣強調，將盡速完備黨務人事，推動內造政黨，但不必然每個職務都由具備公職身分的人擔任。

黃創夏則在臉書提及昔日國民黨主席的得票數，2005年國民黨主席選舉，前總統馬英九以37萬5056票當選國民黨黨主席；2015年國民黨黨主席補選，前新北市長朱立倫以19萬6065票當選國民黨黨主席。2017年國民黨主席選舉，前副總統吳敦義以14萬4408票得票數當選。2020年國民黨主席補選，江啟臣奪下8萬4860票獲勝。黃創夏直言「趨勢，盡在不言中」。

對此，網友表示「苟延殘喘的政黨」、「看來這條曲線再選兩次就會和X軸相糾纒在一起了」、「退潮中」。不過也有網友提及「可是卓榮泰選黨主席只有二萬多票呀呀呀！趨勢會變的，永遠有鐘擺效應」。

(中時電子報)