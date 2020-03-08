世衛組織：大陸以外新冠肺炎確診逾2萬人 全球已破10萬 08:492020/03/08 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸以外新冠肺炎確診病例已逾兩萬例。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織3月7日公佈的最新資料顯示，大陸以外新冠肺炎確診病例已逾兩萬例，達2萬1114例。 世衛組織每日疫情報告顯示，截至歐洲中部時間7日10時（北京時間7日17時），中國以外新冠肺炎確診病例較前一日增加3633例，達2萬1114例；死亡病例則較前一日增加78例，達413例。 全球新冠肺炎確診病例較前一日增加3735例，突破10萬、達10萬1927例；死亡病例則較前一日增加106例，達3486例。報告顯示，過去24小時內，哥倫比亞、秘魯、多哥、梵蒂岡報告首例確診病例 (旺報 ) #病例 #肺炎 #增加 #10 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 中鏢新冠肺炎等於判死刑？ 專家：「這些人」得流感更要命 14:462020/03/04 國際 譚德塞：新冠肺炎與季節性流感有4大差異 18:052020/03/04 兩岸 陸韓研製疫苗 取得重大進展 04:102020/03/05 國際大事 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 謠傳SARS死上百人 新北男子遭送辦 17:262020/03/06 社會 沈榮津：新冠肺炎快篩試劑還要半年才能上路 19:322020/03/06 政治 疫情來襲 北市酒駕執法不打烊 12:032020/03/07 社會 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 4陸客吃退燒藥搭機成境外移入確診病例 北京警方立案偵查 22:472020/03/07 兩岸 國際熱門新聞 泰國代表「泰式酸辣」嗆爆WHO！全場忍不住笑出聲 影片曝光 - 國際 律師化身超級傳染者 成為紐約新冠肺炎關鍵指標 - 國際 怒了！川普說別下船 至尊公主號乘客要他上船送餐 - 國際 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 台女帶50公斤「血餅」闖日本 海關：她每周來一次！2年前就警告過 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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