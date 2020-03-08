世界衛生組織3月7日公佈的最新資料顯示，大陸以外新冠肺炎確診病例已逾兩萬例，達2萬1114例。

世衛組織每日疫情報告顯示，截至歐洲中部時間7日10時（北京時間7日17時），中國以外新冠肺炎確診病例較前一日增加3633例，達2萬1114例；死亡病例則較前一日增加78例，達413例。

全球新冠肺炎確診病例較前一日增加3735例，突破10萬、達10萬1927例；死亡病例則較前一日增加106例，達3486例。報告顯示，過去24小時內，哥倫比亞、秘魯、多哥、梵蒂岡報告首例確診病例

(旺報 )