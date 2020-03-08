嘉義縣太保市朴子溪堤防道路兩旁、綿延1公里多的黃花風鈴木，睽違4年多的時間，今年再度盛開，不論平日或假日，都能看到許多遊客，拿著相機或手機，捕捉到最美的一刻，花期大約可至3月中旬，不妨趁著天氣好時，約三五好友衝一波踏青賞花之旅。
水利署第五河川局表示，當時為了讓生硬的堤防防汛道路加入一些柔性元素，透過環境綠美化，將朴子溪堤防分成兩期，分別於16、17年前種植黃花風鈴，期待營造隧道式的黃金花海，讓民眾有個絕佳的休憩場所。
朴子溪太保市堤防防汛道路以高鐵橋為界線，一邊為黃花風鈴木隧道，另一邊則是嘉義最長、約3公里的「苦楝花綠色隧道」，小而美的苦楝花白紫相間，漫步在隧道中，可以聞到淡淡花香，此處更成為電視劇的熱門取景場所。
此處與附近公車站的距離，步行要20幾分鐘，建議民眾自行開車前往，從國道1號264-嘉義出口下交流道，往新港／北港方向行駛進入159縣道，於嘉56鄉道向左轉，到了台37線向右轉，再到166縣道處迴轉，目的地在右邊。
(中時 )
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