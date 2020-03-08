小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】斷料風暴衝擊 蝴蝶效應擴散

平常不起眼的空瓶罐，最近卻鬧缺貨，影響所及不僅包括像美妝、藥品等百業，都陷入生產的成品無法裝瓶銷售的窘境外，更波及到診所開給小朋友感冒藥水也快沒瓶子分裝。從年初就一直追著瓶子跑的美妝業一主管忍不住感嘆，大陸因新冠肺炎「停工」，供應鏈斷鏈的缺貨風暴，蝴蝶效應正在全世界產生巨大連鎖反應。

【2】外銷補助獨漏陸 農民滿頭問號

全球新冠肺炎疫情持續升溫，政府料敵從寬，面對產業衝擊預作準備，迎接鳳梨盛產期，農委會提供運費補助、鼓勵農民積極開拓外銷市場，無奈獨缺外銷數量最多的大陸，德政齊發，卻讓第一線生產者完全無感，堪稱最接地氣的政府，似乎沒有接對地方。

【3】演奏酷酷嗽不戴罩 團員問責

澳洲音樂家染疫來台，傳出在台排練時，同台的國家交響樂團團員要求他戴口罩，遭樂團高層斥責。音樂家盧佳君表示，「在非常時期，這樣的做法合乎防疫SOP嗎？即使是流感症狀，不用戴口罩嗎？」認為樂團行政團隊應該出面說明與回應，監督單位的國家表演藝術中心、文化部也該介入調查，並向社會大眾說明與追究責任。

【4】華府拉警報 美政要陷感染風險

美國紐約州新冠肺炎疫情拉警報，確診數增至44人，患者多半在紐約市北方的威徹斯特郡。然而，目前卻傳出2名該郡確診者，月初曾赴華府出席「美以公共事務委員會」年度會議，而當時與會者包括副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等多位政要，乃至2/3的國會議員。美國府會高層是否集體暴露於感染風險中，引發關注。

【5】謝龍介許淑華連勝文 副主席熱門人選

江啟臣確定接任國民黨主席後，據悉，副主席人選將兼具區域平衡，同時邀請今年立委選舉落馬的戰友進入體制，推動改革工程。

(中時電子報)