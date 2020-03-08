本周有兩波變天。氣象局表示，明天(3/9)明天白天大台北、中南部、台東高溫30度，晚上鋒面接近，中部以北、東北部有雨，且雨勢大。周二(3/10)全台有雷雨，周三(3/11) 更強冷空氣報到，北部低溫14、15度，中部及花蓮16度、南部及臺東18度，天氣變化快速。

據氣象局資料顯示，周一晚上開始鋒面接近變天，中部以北、東北部將有雨，且雨勢明顯。周二鋒面通過、東北季風增強，這道鋒面結構完整，全臺都有短暫陣雨或雷雨。其中，中部以北及宜蘭、花蓮雨勢明顯，有大雨可能，接著北臺灣在鋒面通過後氣溫將明顯下降，到15度左右。

氣象局說，周三東北季風影響，北臺灣整天偏涼，其他地區早晚也涼，周三清晨是這波涼空氣最明顯的時候，北臺灣低溫僅14、15度，中部及花蓮16、17度，南部及臺東18至20度。降雨部分，北部、東半部有雨，其他地區有零星雨。直到周四周五氣溫回升。

中視新聞

(中時電子報)