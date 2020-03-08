新冠肺炎疫情肆虐全球，確診人數累積超過10萬，不過世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）仍相當樂觀，因此發言飽受爭議。一名網友就發現，WHO第146次執行委員會會議，泰國代表狠酸譚德塞，讓大家忍不住笑出聲。網友看完後也紛紛大讚，「正港泰式酸辣。」

網友翻譯會議內容，泰國代表說，「主席，全球新冠肺炎的旅行禁令都沒人在鳥的，例如WHO幹事長譚德塞，他才剛去過北京，現在又來坐在這裡開會，我們大家都有被傳染的危險，尤其是你，主席，你最危險，因為你一直坐在幹事長旁邊，我個人倒是很安全，因為過去這幾天幹事長都不跟我握手，但我們還是要阻止世人產生無謂的恐慌，要重建大家對WHO的信心。」

泰國代表狠酸，「有鑑於此，主席，我建議啦，我們WHO應該馬上到中國開個會，尤其是武漢，現在正是造訪有兩千年歷史的黃鶴樓的最佳時機，去北京也行，可以去長城、紫禁城，現在不但人少空曠、價格也便宜；主席，如果我太太同意的話，我願意捐出我半年退休金來贊助這個WHO在中國辦的會議，我也會自掏腰包去參加，謝謝。」

一席話讓現場所有代表忍不住笑出聲，許多網友看完後也紛紛留言「這碗泰式酸辣湯真好喝，有人要拉肚子了」、「前面那位我看見你偷笑了」、「高級酸」、「泰拳果然又猛又狠」。

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(中時電子報)