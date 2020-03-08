經常參加電視談話性節目而頗具知名度的趙姓牙醫師，不滿同是牙醫師的戴姓學弟，上網PO文指他「大學百人斬，畢業千人植」，趙認為戴影射他就讀大學時期性關係混亂複雜，控告戴加重誹謗，台北地院認為「百人斬」一詞有多種意義，且2人既不認識也無仇恨，戴沒有誹謗故意，判決戴無罪，可上訴。

判決指出，趙男是大戴男3屆的學長，2人均是牙醫師，去年5月3日網友「史書華」在臉書PO文針對趙男「先不要管手術要不要帶頭帽啦，也不管手毛是不是無菌，人帥真好，5年植牙1千顆」，引發不少人留言回應。

戴男也在下方留言「大學百人斬，畢業千人植，阿不就好棒棒」，趙男認為戴揶揄他自誇植牙顆數外，亦不實指摘他於就讀大學時期，性關係混亂複雜，控告戴男加重誹謗，北檢一度不起訴，案經高檢署發回後，北檢才起訴戴男。

戴男辯稱，「百人斬」是稱讚趙有魅力，趙大學時期迷倒很多女孩子；「千人植」是因趙自稱有植牙上千顆的經驗，但業界都知道趙畢業行醫沒幾年。另證人證稱，趙在大學長得很高、很帥、又會打球，很受女生注意，他換過幾個女友，在大學有「百人斬」的外號。

法官認為，「百人斬」一詞，原是中日戰爭時期，2名日本軍官在南京大屠殺前夕途中，以先殺滿100個中國士兵為勝的競賽。但如今「百人斬」已被廣泛使用，有指與多人為性行為，亦有指與多人完成一項行為或活動，例如與百位正妹合照、多人一起出遊、與多人交往等。

法官認為，戴、趙2人互不相識，亦無怨隙，加上「百人斬」一詞有多種意義，難認戴有誹謗趙男之故意，罪證不足，判戴無罪。

(中時 )