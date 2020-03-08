葡萄牙馬迪拉群島發生規模5.2地震 未傳災情 09:012020/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲與地中海地震中心表示，葡萄牙觀光勝地馬迪拉群島（Madeira Islands）今晚發生規模5.2地震。民防主管單位表示，目前尚未傳出有人員傷亡和其他災情。 葡萄牙國家民防單位說，震央位於大德塞塔島（Deserta Grande Islands）東南約40公里處。歐洲與地中海地震中心（EMSC）指出，震源深度約5公里。 位於非洲西北部外海的馬迪拉群島為葡萄牙自治屬地，人口不到27萬人，每年約有100萬觀光客到訪。 (中央社) #地震 #葡萄牙 #群島 #單位 #民防 也許您會感興趣 國際熱門新聞 泰國代表「泰式酸辣」嗆爆WHO！全場忍不住笑出聲 影片曝光 - 國際 律師化身超級傳染者 成為紐約新冠肺炎關鍵指標 - 國際 怒了！川普說別下船 至尊公主號乘客要他上船送餐 - 國際 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 台女帶50公斤「血餅」闖日本 海關：她每周來一次！2年前就警告過 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。