歐洲與地中海地震中心表示，葡萄牙觀光勝地馬迪拉群島（Madeira Islands）今晚發生規模5.2地震。民防主管單位表示，目前尚未傳出有人員傷亡和其他災情。

葡萄牙國家民防單位說，震央位於大德塞塔島（Deserta Grande Islands）東南約40公里處。歐洲與地中海地震中心（EMSC）指出，震源深度約5公里。

位於非洲西北部外海的馬迪拉群島為葡萄牙自治屬地，人口不到27萬人，每年約有100萬觀光客到訪。

(中央社)