NBA東西霸主對決落幕，湖人詹姆斯(LeBron James)親自防守並成功趕走了公鹿「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)。不過湖人總教練表示，他本來不是要讓詹姆斯去守阿提托康波。

湖人原本安排讓「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)去守阿提托康波，但是戴維斯無法有效阻擋，上半場還累積3次犯規。後來詹姆斯在休息室跟戴維斯說，他要親自來防守阿提托康波。戴維斯說：「詹姆斯只有1次犯規，換他去守之後，我們就打出了一波攻勢(20比3)，最後再由我們輪流守。」

詹姆斯身高不及阿提托康波(206公分對211公分)，年齡也大10歲，但詹姆斯憑藉不老的身驅與智謀仍足以抗衡。上半場兩隊49比49，換成詹姆斯看管阿提托康波之後便開始有效壓制公鹿，總教練佛格(Frank Vogel)盛讚詹姆斯是個「籃球天才」。

終場湖人113-103獲勝，阿提托康波雖然兵敗，但他的勇猛逼得湖人出動兩大主將拿出季後賽等級的防守輪番伺候，而且還是被他攻下了32分、11籃板、6助攻，也不枉「希臘怪物」的稱號。

(中時電子報)