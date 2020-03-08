新冠肺炎疫情恐燒向川普及其家人？華府「保守政治行動會議」（CPAC）昨（7）日證實，1名與會者的新冠肺炎檢測結果呈現陽性，值得注意的是，這場2月底舉行的會議上，美國高層政要雲集，包括總統川普、副總統彭斯、第一千金伊凡卡等人都有出席。

美國總統川普為2020「保守政治行動會議」年會演說的畫面。

路透社報導，每年都在華府舉行年會的「保守政治行動會議」昨日發布聲明證實，一名在紐澤西州醫院進行新冠肺炎病毒檢測的與會者，結果呈現陽性，目前該名病患已在醫院接受隔離治療。

這場會議於2月26日至29日於華府近郊召開，會議上保守派政治人物雲集，今年與會者包含美國總統川普、副總統彭斯。另外據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，數名白宮高官也都出席，包括第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、前白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney），除此之外，包含國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、川普長子小唐納‧川普（Donald Trump Jr.）等也都有出席年會。

「保守政治行動會議」強調，確診者和川普及彭斯沒有任何接觸，因為活動期間他並沒有參與主要大廳的會議。

另據美媒Politico報導，白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）昨日表示，白宮已注意到會議上有與會者檢體呈現陽性的消息，不過強調，目前沒有跡象顯示川普及彭斯曾和這名患者近距離接觸，並且指出，總統的醫生及特勤單位將會密切與白宮官員及各機構合作、採取預防措施，以確保第一家庭及所有白宮成員安全及健康。

無獨有偶，6日才傳出華府另一場「美國以色列公共事務委員會」（AIPAC）大型會議上，有2名紐約人士確診，會議期間副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等美2／3國會議員都有出席。

(中時電子報)