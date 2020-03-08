陳玉蓮當年和周潤發的一段情蔚為轟動。(圖／本報系資料照)

周潤發(發哥)母親陳麗芳上月13日在睡夢中過世，享耆壽98歲，因為發哥做事向來低調，加上新冠肺炎疫情，因此喪禮低調簡單舉行，7日上午已火化，據悉僅至親出席，其實，發哥是圈內出名的孝子，對發媽言聽計從，過去更傳出他為情做傻事，但最後仍聽母話分手。

發哥除了和發嫂陳薈蓮結褵33年，感情如昔的美談外，其實還有段廣為人知的戀情，就是和有「最美小龍女」之稱的陳玉蓮5年情，兩人因合作電視劇《大亨》擦出愛火，由於他們郎才女貌，「金童玉女」的組合轟動一時。

不過2人交往5年後分手，原因眾說紛紜，有指因性格不合分開，也有一說是發媽覺得陳玉蓮配不上兒子，親手拆散他們，發哥更傳出為情做傻事，吞清潔劑，但仍無法改變母親想法，他只好忍痛分手。多年後，陳玉蓮被問到分手原因，她向《中時》坦言年輕時性格剛烈、說話直，常惹得發媽不高興。

而她也認為自己和發哥分手是對的，「如果和他還在一起，他就沒有今天，我和他老婆（陳薈蓮）不認識也沒見過，但感覺他太太真的能幫助他走上國際，那是我幫不了的」。和發哥分手第2年，陳玉蓮在「肥姐」沈殿霞介紹下，和美籍華裔商人陳超武在美國結婚，也傳出發哥為賭氣，搶先和余安安「閃電結婚」，但僅維持9個月後就離婚。

而後發哥和陳薈蓮結婚，33年感情甜蜜如昔，愛妻形象深植人心，兩人膝下無子，他也承諾死後要捐出56億身家，據悉，發嫂當年懷了個女兒，但卻不幸流產，讓她終日陷入喪女陰霾，7年後才從自責中走出來，發哥也心疼老婆，決心不再求子。

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(中時電子報)