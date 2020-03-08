新冠肺炎疫情持續延燒，全球多國都出現病例，確診人數已突破10萬人。除大陸地區疫情最為嚴重，確診病例已突破8萬例，死亡人數超過3千人，其他包括日本、韓國、義大利、伊朗等國，也都出現群聚感染狀況。台灣部分，目前確診病例來到45例，死亡人數1例。

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大陸3月7日0—24時新增確診44例，累計病例來到80814例。

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根據最新疫情動態顯示，目前大陸（含港澳）確診病例80770例、死亡3072例。台灣確診45例、死亡1例。美國華府7日出現第一起確診病例，累計445例確診、19人死亡，紐約州單日新增37例確診，宣布進入緊急狀態，佛州則出現2例死亡，也是美東首次出現死亡病例。

歐洲也有多國淪陷，其中義大利確診5883例、死亡233例最為嚴重，已宣布緊急命令，包括米蘭、威尼斯等11個省都在封鎖之列，未經許可不准進出。

亞洲國家部分，包含南韓7045例、死亡49例；日本1157例、死亡13例（含鑽石公主號）；新加坡138例；馬來西亞93例；泰國50例、死亡1例。

提醒：如果讀者要前往該國時，請提高警覺，若身體有不適，請聯絡防疫專線：1922，盡早就醫！

(中時電子報)