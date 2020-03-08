2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球持續擴散，南美洲國家巴拉圭和印度洋島國馬爾地夫今天雙雙通報首起確診病例。

台灣友邦巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）今天表示，境內首起確診病例是一名32歲、自厄瓜多入境的巴拉圭籍男性。

馬索雷尼表示，患者本月3日返抵巴拉圭，今天下午確診，整體健康情況「十分良好」。當局已在監控他本月3日返抵巴拉圭後的接觸名單。

官方數據顯示，同樣位在南美洲的厄瓜多目前有14起確診病例，122起疑似病例。

而印度洋島國馬爾地夫今天也通報，2名飯店員工武漢肺炎檢測結果呈陽性反應。

馬爾地夫衛生部未透露2名患者的姓名，僅說他們為外籍人士，為首都瑪萊（Male）以北約150公里的酷拉都島度假村（Kuredu Island Resort）員工。

官員表示，鑒於一名投宿酷拉都島度假村的義大利旅客返國後驗出武漢肺炎，度假村這兩名員工也進行採檢，並證實中鏢。

官員表示，酷拉都島度假村今天對外封閉，並對其他員工和住宿賓客進行採檢。

同樣封閉的還有馬爾地夫夏日島嶼飯店（Summer Island resort），因為飯店內兩名法國籍人士出現病徵。

夏日島嶼飯店發布聲明證實他們在等待檢驗結果的同時，著手實施暫時性隔離措施，並說接受採檢的人員包括2名賓客和1名飯店駐診醫師。聲明表示，這名印度籍醫師是在治療上述兩名賓客後出現病徵。

馬爾地夫為防堵疫情，已暫停與疫情源頭中國的直航營運，也暫時停飛伊朗與義大利這兩個疫情重災區的航班。

(中央社)