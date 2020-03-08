據大陸國家衛健委通報，湖北新增確診病例41例（武漢41例），新增治癒出院病例1543例（武漢1259例），新增死亡病例27例（武漢21例），現有確診病例19710例（武漢17772例），其中重症病例5140例（武漢4850例）。

累計治癒出院病例45011例（武漢29770例），累計死亡病例2986例（武漢2370例），累計確診病例67707例（武漢49912例）。新增疑似病例42例（武漢42例），現有疑似病例295例（武漢258例）。

(旺報 )

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