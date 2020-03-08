武漢新增確診病例41例 湖北新增41例 08:492020/03/08 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月7日，一位百歲新冠肺炎患者在湖北省婦幼保健院光谷院區治愈出院。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家衛健委通報，湖北新增確診病例41例（武漢41例），新增治癒出院病例1543例（武漢1259例），新增死亡病例27例（武漢21例），現有確診病例19710例（武漢17772例），其中重症病例5140例（武漢4850例）。 累計治癒出院病例45011例（武漢29770例），累計死亡病例2986例（武漢2370例），累計確診病例67707例（武漢49912例）。新增疑似病例42例（武漢42例），現有疑似病例295例（武漢258例）。 (旺報 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #武漢 #確診 #死亡 #新增 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 陸31省新增新冠肺炎確診病例119例 新增死亡病例38例 10:182020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 演唱會歌迷中鏢 日確診破千人 04:102020/03/05 國際大事 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增322例，累計確診破6千 16:482020/03/05 財經 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 兩岸熱門新聞 武漢新增確診病例41例 湖北新增41例 - 兩岸 - 旺報 泉州酒店坍塌 已救出45人 - 兩岸 - 旺報 陸31省份新增44例確診 累計報告80695例 - 兩岸 - 旺報 泉州新冠肺炎隔離酒店坍塌 約70人被困 已救出43人 - 兩岸 江啟臣當選國民黨主席 國台辦：希望珍惜維護兩黨既有政治基礎 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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