國民黨主席補選，江啟臣以68.8%得票率輾壓郝龍斌的31.2%當選。知名部落客李旼直指，這是韓粉的逆襲！對韓粉而言，總算是出了一口氣！憋了好久了。

國民黨主席補選出爐，江啟臣拿下8萬4860票、得票率為68.8%；郝龍斌得3萬8483票、得票率31.2%，江啟臣獲壓倒性勝利。

曾任電視劇務、現場指導、導播的李旼，在臉書粉專《貝勒爺與涓格格》發文說，不管怎麼說，對韓粉而言，總算是出了一口氣！憋了好久了。雖然郝龍斌一再解釋，他跟郭台銘參加黨內初選無關，但韓粉的感覺就是不一樣，誰盡了力、誰在扯後腿，一路走來，韓粉點滴在心頭，現在澄清，是不是嫌晚了一點？

他也認為，社會上洋溢著年輕人出頭的呼聲，民進黨拚命朝這方向走；國民黨卻仍然沉浸在醬缸裡跨不出去，你不煩，老百姓可是煩透了！江啟臣在22個縣市都大獲全勝，雙北郝龍斌也沒討到便宜，泛藍占多數的台北市兩者更是差了十萬八千里。國民黨的老黨員到哪去了？黃復興也保不了他。

「貝勒爺與涓格格」也分析說，這可以說是韓粉的逆襲，韓國瑜在初選以及後來的戰役中所受的委屈，現在一股腦討回來！

網友說：「青壯世代終於來臨～改革沒什麼不能談～反攻～加油。」、「反攻戰現在要開始了吧！希望能好好的整合團結，不要再內鬥了。」、「個人認為，管好黨內愛亂放炮的黨員就好，每次都有扯後腿的，年紀不完全是重點，現在立法院長和行政院長都70歲，國民黨缺的是團結。」

(中時電子報)