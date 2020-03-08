YouTuber「在不瘋狂就等死」日前爆出一連串負面新聞，團員接連一個個離開，整個團隊形象大受打擊。其中最具代表性人物的游否希日前宣布，離開孕育名號的地方，「我不想洗白了，也不想狡辯了。」他將砸20萬元成立新的工作室，重新打造自己的團隊。

游否希發文寫道，「不管誰的錯，都攬在我身上，我相信這壓力會使我快速成長，離開不代表結束，它或許是另一個開始。」他透露，這陣子的輿論，讓他開始自我檢討，因此決定重新開始，「當一個人一無所有時，才有拾起的動力，一帆風順，我選擇下輩子。」

經歷一連串風波，游否希語重心長地說，「或許容易得罪，但我不害人，我不想參與什麼策劃，我只想快樂的做自己想做的事。」

其實游否希先前早已曝光，自己正在裝潢新的工作室，還瞬間噴了20萬；不過他覺得相當值得，「隨便別人怎麼說，我現在專心建立自己的團隊就好，重新來過，雖然萬事起頭難。」而游否希的聯絡人也對《NOWnews》證實，將成立新公司。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)