義大利緊急民防部、新冠肺炎疫情新聞中心8日凌晨通報，從3月7日零時至8日零時，義大利新冠肺炎確診病例新增1332例，累計確診病例已增至6012例，一次核酸檢測呈陽性反應疑似病例升至5190例，其中重症患者567人，累計死亡患者達到233人。

當地時間8日凌晨，義大利緊急民防部部長、新冠肺炎疫情新聞發言人安吉洛•博雷利(Angelo Borrelli)表示，義大利疫情目前已從7日的89座城市，蔓延至93座城市，全國治癒患者共計589例。

博雷利表示，為了應對全國持續惡化的新冠肺炎疫情，總理孔特7日晚10時緊急召開內閣部長聯席會議，研議應對疫情的政策和措施。經內閣部長會議研究決定，義大利倫巴底大區所轄市鎮，以及其他大區所轄的11座城市將納入新的紅色隔離區。除執行任務的軍警、醫護人員和緊急救援人員，紅色隔離區禁止所有人員出入。

(旺報 )