沒想到勇士當家球星柯瑞才剛傷癒復出打了1場，8日就因罹患A型流感，確定缺席勇士與七六人之戰，根據勇士總教練科爾透露，在柯瑞確診A型流感後，為了保險起見，柯瑞也接受新冠肺炎檢測，結果呈現陰性反應，確定虛驚一場！

「在今早的病毒檢測結果呈現陽性之後，柯瑞確診A型流感，我們已經確認他可能的接觸病原者身分，應該不屬於籃球營運人員，」勇士官方宣布，「他並無罹患新冠肺炎風險，他罹患的是季節性流感，我們已經展開針對柯瑞的治療。」

畢竟如今美國也開始面對新冠肺炎考驗，科爾談到柯瑞感冒時表示，「我昨天下午還跟柯瑞一起訓練，他還好好的，卻在今早醒來後，感覺身體不適，我知道他的小兒子生病好幾天了，所以他有可能是被小兒子傳染的，幸好只是普通流感。」

只是勇士8日不僅少了柯瑞，卓雷蒙格林續因左膝痠痛缺席，替補中鋒盧尼也因臀部痠痛，連續4場宣告不打，反正對於本季努力擺爛的勇士來說，根本沒有差別，目前他們14勝49敗，仍居聯盟墊底，也變成其他球隊眼中的「進補」對象。

(中時 )