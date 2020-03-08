日本火腿鬥士去年以3年4億日圓重金請來在中華職棒最強打者王柏融加盟，但進入日本職棒後表現不如預期。對此，日本媒體《AERA.dot》日前撰文指出，在台灣、南韓職棒聯盟身手了得的球員，到了日職後表現都有落差，而王柏融也被點名了！

報導率先點出洋投，過往像是羅曼、米吉亞、克拉帝、李韋斯、偉克、明星等人，都是在中職投出成績，之後轉往日本發展，李韋斯2014年為統一獅效力5場比賽，留下2.06防禦率成績單，接著被中日龍挖角，但卻連一場日職一軍的比賽都沒投過。

另外像是Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）明星，他曾在2015年總冠軍賽第七戰封鎖中信兄弟打線，投出台灣大賽史無前例的無安打比賽，但隔年前往日本一勝難求，防禦率高達8.44。

至於王柏融，雖然曾連續兩年繳出超過4成的打擊率，2017年更是拿下三冠王，但到了日本職棒後，2019年出賽88場比賽，留下2成55打擊率、78支安打、3轟以及35打點成績單。

報導分析，台灣與南韓都屬於打高投低的聯盟，不能斷定投手素質一定較差，不過就盜壘數來看，王柏融在中職4年完成49次盜壘，但在日本第一年卻只有1次，由此可看出日職守備功夫與其他國家聯盟的差距。

報導指出，不能由此斷定在兩國打拚的球員品質不穩定，但若王柏融能夠打出成績，評價或許會再次改變。

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(中時電子報)