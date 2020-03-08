新冠肺炎疫情持續延燒，台灣第一時現至口罩出口，接著實施口罩實名制，登上多國媒體版面，表示肯定。不過，自由作家洛杉基卻有不同看法，也透露目前要買到口罩仍不容易。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨（7）日表示，疫情將越來越複雜，要防範回流的第二波疫情，被問到「防疫打幾分？」陳時中自認段考考得不錯，但接下來還有期末考要考。

政府對防疫有信心，口罩數量也將衝到千萬片。對此，洛杉基在臉書表示，不管蔡政府如何自吹自擂，說台灣實名制口罩發放如何獲得國際掌聲與肯定，但事實上，家附近的藥局每晚七點開始發號碼牌，六點就有人排隊，每個人起碼要浪費90分鐘才買得到口罩，且還要店內存貨量足夠。

洛杉基說，更諷刺的是，全國人民加起來，不知浪費多少寶貴時間排隊等可憐的區區2、3個口罩，竟沒有媒體或網軍對政府展開謾罵，或許已經疲乏，且還有媒體一再盛讚鳳姐及陳其邁的實名制2.0，是如何得到日本的肯定，如果今天是國民黨執政，或是韓國瑜當選總統，媒體集網軍會如此體諒、體貼嗎？

再看看韓市長，洛杉基嘆，無論他如何賣力拚市政，抗疫的努力也榮獲全國第一的肯定，但反韓勢力及綠網軍，依然尖酸刻薄地批評他的一言一行，罷韓火力旺盛，不成功罷韓絕不罷休，絲毫不會受疫情的影響。兩相比較，才讓人突然感悟到，「綠營執政，做得再爛，也是讚聲一片；藍營執政，做得再好，依然是罵聲遍野。」

(中時電子報)