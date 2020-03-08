福壽山農場千櫻園「公主風」櫻花爆開中，抬頭即能欣賞的漸層柔美花海。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場千櫻園「公主風」櫻花爆開中，抬頭即能欣賞的漸層柔美花海。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場千櫻園「公主風」櫻花爆開中，抬頭即能欣賞的漸層柔美花海。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

不用買機票飛日本！福壽山農場提供日式浴衣租借服務，讓遊客漫步櫻花林，感受置身東京賞櫻氛圍。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

不用買機票飛日本！福壽山農場提供日式浴衣租借服務，讓遊客漫步櫻花林，感受置身東京賞櫻氛圍。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

全台最海拔最高的櫻花林位於福壽山農場千櫻園，占地13公頃遍植6000多株櫻花，歷經高山氣候深度休眠，入春後持續爆開。現正逢公主風櫻花登場，粉紅系有富士櫻、昭和櫻，持續開到3月中，而粉白系的大島櫻、吉野櫻接力開到3月底，賞櫻季期間繁花如林，相當壯觀。

福壽山千櫻園佔地13公頃，位處海拔2200公尺，為全台最高的櫻花林。當地高山氣候適合溫帶植物生長，各品系櫻花每年初春時節依序放綻，1、2月有緋寒櫻、昭和櫻、富士櫻，3、4月換大島櫻、鬱金櫻，還有一葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻等特殊品種，總數高達6000多株。

櫻花季來臨時，抬頭即能欣賞的漸層柔美花海。每當櫻花滿開，微風輕拂粉嫩花瓣，像雪花般輕飛飄落，帶來「櫻吹雪」絕景，浪漫指數破表。還有眼尖遊客發現，千櫻園後方紅白相間的電信發射塔，印襯滿山櫻花，媲美東京鐵塔，照片在IG瘋傳，意外成為打卡熱點。

場長巫嘉昌表示，千櫻園諧音「牽姻緣」，期待來此牽起彼此的好姻緣。為讓遊客體驗異國風情，特別提供日式浴衣租借服務，遊客可以自在地穿著日式浴衣，漫步櫻花林、千櫻園或鴛鴦湖，拍下美美的照片打卡留念，「不用買機票飛日本，就能感受東京賞櫻氛圍。」

(中時 )