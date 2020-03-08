台北市政府2017年承辦世界大學運動會，因人手不足，與人力派遣公司「優利」簽約支援人力協辦，但優利公司曾姓女派遣人員，趁支援世大運期間，持偽造的44張計程車收據，欲向北市體育局詐領差旅費1萬7000多元，因被優利發現而未得逞。台北地院依偽造文書罪判曾女徒刑3月，緩刑2年，須支付公庫3萬元，提供40小時義務勞務。

檢方控稱，台北市體育局2016年因承辦台北世大運，與人力派遣業者「優利資源整合」公司簽約，派遣曾女共300人進駐體育的世大運籌備委員會、台北小巨蛋辦公室，支援協辦世大運相關工作。依契約規定，優利公司派遣人員薪資、加班費、差旅費，先由優利公司給付後，再向北市體育局請款。

2017年6月，優利公司曾姓女派遣人員進駐新北市林口區世大運選手村，曾女明知她並沒有在世大運期間，自台北市體育局或世大運林口選手村搭乘計程車返回住處，也沒搭乘大都會衛星車隊計程車，竟意圖以不實計程車資詐領差旅費。

曾女收集取得大都會車隊之收據編號連號的「桃捷計程車乘車單」、「桃捷計程車運價證明」，不實填寫大都會王姓司機姓名、車號、日期、時間、車資後，填製於優利公司籌辦世大運出外勤工作費報告表，附上偽造計程車收據，欲詐領差旅費1萬7050元。結果優利公司發現收據連號有疑義，未向北市體育局請款，案經北市政風處送辦。

(中時 )