中央流行疫情指揮中心宣布3月5日起，實名制成人口罩購買量增加為7天3片，兒童口罩購買量增加為7天5片。然而，仍有許多地方出現排隊買口罩仍買不到的情形！對此，自由作家洛杉基感嘆表示，若換作國民黨執政或者韓國瑜當選總統，媒體及網軍，會如此體諒嗎？他說韓國瑜拚市政仍屢遭批評。他突然感悟到，綠營執政，做得再爛，也是讚聲一片；藍營執政，做得再好，依然是罵聲遍野。

洛杉基在臉書指出，儘管蔡政府如何自吹自擂，說台灣的實名制口罩發放如何獲得國際的掌聲與肯定，但事實上，他家附近的藥局每晚七點才開始發牌，6點就開始有人排隊，每個人起碼要浪費90分鐘，才買得到口罩！但前提是如果店裡存貨夠的話。他說諷刺的是，全國人民加起來，不知浪費多少寶貴時間在排隊等這可憐的區區2、3個口罩上。他感嘆表示，如果今天是國民黨執政或者韓國瑜當選總統，媒體及網軍，會如此體諒、體貼嗎？

再看看高雄的市長韓國瑜，洛杉基直言，無論他是如何賣力的拚市政，抗疫的努力也榮獲全國第一的肯定，但是反韓勢力及綠網軍，依然尖酸刻薄批評他的一言一行，罷韓火力旺盛，不成功罷韓，絕不罷休，絲毫不會受疫情的影響。

兩相比較，洛杉基突然感悟到，綠營執政，做得再爛，也是讚聲一片；藍營執政，做得再好，依然是罵聲遍野。

(中時電子報)