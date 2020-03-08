福建省泉州市鯉城區常泰街道欣佳快捷酒店7日晚間7時多發生崩塌事故，傳出約70人被埋。截至晚間10時前，現場已救出33人。

綜合陸媒報導，本次崩塌的旅館為當地新冠肺炎隔離點之一，有隔離人員居住在內，事故發生後，當地衛健局相關人員已緊急前往現場救援。

報導稱，該旅館2018年6月開業，有各種類型客房共計80間。疫情發生後，被泉州市鯉城區改建為區級醫學觀察點，用以隔離觀察肺炎疫情接觸者，目前被困人員人數約70人，但具體人數仍在進一步確認中。

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