泉州新冠肺炎隔離旅館驚傳崩塌 16:392020/03/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福建省泉州市鯉城區常泰街道欣佳快捷酒店7日晚間7時多發生崩塌事故，傳出約70人被埋。截至晚間10時前，現場已救出33人。 綜合陸媒報導，本次崩塌的旅館為當地新冠肺炎隔離點之一，有隔離人員居住在內，事故發生後，當地衛健局相關人員已緊急前往現場救援。 報導稱，該旅館2018年6月開業，有各種類型客房共計80間。疫情發生後，被泉州市鯉城區改建為區級醫學觀察點，用以隔離觀察肺炎疫情接觸者，目前被困人員人數約70人，但具體人數仍在進一步確認中。 (工商 ) #隔離 #旅館 #人員 #崩塌 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 港生像逃難般來台 14天隔離「沒想像中難熬」 13:442020/03/04 生活 泰要求入境台人強制隔離 外交部：已修正 14:282020/03/04 生活 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 嚇慘！油價大屠殺10％ 驚爆俄國驚天陰謀 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 降息是救命藥？專家：小心爆更大災難 - 財經 美股崩跌才剛開始？ 分析師一句話洩凶兆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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