日本女團AKB48前成員仲川遙香長相甜美，對外形象也非常好，更累積不少粉絲追隨。不過她近日在節目上落淚道歉，坦承自己說大話，真實的家世背景並不這麼光鮮亮麗，而自傳裡的幸福美滿家庭也都是捏造出來的，自己直到姊姊過世後才醒悟。

28歲仲川遙香於2006年通過AKB48選拔，並於隔年在娛樂圈嶄露頭角，之後轉到JKT48，再一次躍上事業的高峰；2016年從團體畢業，單飛後仍活躍在印尼，成為當地最受歡迎的女明星之一。

不過仲川遙香日前在節目《爆報！THE Friday》坦承，自己說謊、說大話，很抱歉欺騙了大眾。原來仲川遙香來自一個破碎的家庭，父母在她小時候便離婚，4姊弟由祖母照顧；而祖母為了照顧他們，常常跟別人借錢，長期勞苦賺錢下，身體也出狀況，最後因心臟病入院，4姊弟被分別送進收容孤兒及被虐兒童的兒童福利院。

（圖／翻攝自爆報！THE Friday）

仲川遙香透露，對自己的家世感到相當自卑，成名後一直害怕成長經歷被揭發，影響到她的偶像形象，所以說了很多謊，每當媒體問到家裡狀況時，總會捏造出「有個好媽媽」，也在2016年發行的自傳中，虛構幸福的家庭，但其實全都是謊言。

仲川遙香表示，為了不讓媒體揭發這一切，自己刻意疏遠弟妹，還婉拒了姊姊的見面，因此讓她錯失見到罹癌姊姊的最後一面，總總的一切令她相當懊悔，決定向大眾誠實告白，希望大家不要再跟她犯相同錯誤；除此之外，她也承諾一定會照顧好家人。

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(中時電子報)