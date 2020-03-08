五峰山上人家雲海櫻花美景。（羅浚濱攝）

五峰山上人家銀河夜櫻美景。（羅浚濱攝）

尖石司馬庫斯昭和櫻花期已近尾聲。（羅浚濱攝）

觀霧山莊前方「霧社櫻王」花況。（新竹林區管理處提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎疫情造成日本春季賞櫻團遽減，台灣北部各賞櫻地點都湧現人潮，新竹縣從遙遠的尖石司馬庫斯、八五山到平地的竹東河濱公園，都出現比往年還多的賞櫻遊客，較特殊的是五峰山上人家森林農場，因地形關形還能看到銀河、雲海及日出的美景。

尖石鄉司馬庫斯的昭和櫻在2月中旬盛開，花期目前已近尾聲，八五山的數碼天空等農場都能欣賞到櫻花。五峰鄉從南清公路轉進竹67線隘蘭道路，沿線都可見綻放的櫻花。

五峰山上人家森林農場比較特別，除了沿著步道和茶園盛開的富士櫻外，地形關係可欣賞日出美景，淩晨時段經常可見天際間升起的銀河，山巒間雲海流動的景象，每年都吸引攝影愛好者前來「朝聖」。

再進山至觀霧國家森林遊樂區，在觀霧山莊前有株北台灣最大的「霧社櫻王」，胸徑逾77公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，潔白如雪的花瓣將完全盛開，想一睹霧社櫻絕美風采的民眾，要把握未來3週最美花期前往賞櫻。

林務局新竹林區管理處表示，為防範新冠肺炎疫情，觀霧國家森林遊樂區已全面加強防疫工作，除第一線服務人員配戴口罩外，每日亦加強環境清潔及消毒，讓民眾安心在園區賞花及享受森林浴。

(中時 )