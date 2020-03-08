不少人因為擔憂疾病上身，不敢再天天大魚大肉，希望吃素能預防中風等心血管疾病，此外，更有不少機關、學校響應每週一天的無肉日，讓素食風愈來愈盛行；但不少人會發現吃素後，腰圍反而愈來愈寬，健檢報告中，血脂、血壓等數字仍是「滿江紅」。

國內曾有研究顯示，吃素可以預防動脈硬化、降低血脂肪，但前提必須是健康素食，要注意烹調的方式。台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，只要能夠減少肉類攝取量，吃素並非絕對必要。同時要注意的是，膽固醇過高是心血管危險因子，且有一半可能來自遺傳因素，這也是為什麼有些僧侶即使長年吃素，仍可能有三高的原因之一。

吃素是將人體所需的蛋白質，從肉類改為由豆製品中攝取，因為豆製品不含膽固醇及動物性脂肪，因此不會導致血脂過高、血管硬化。王宗道說，因為吃素時攝取大量蔬果，蔬果中含有鉀離子，降低體內對鈉離子的敏感性，因此對降低血壓的效果較為顯著，至於降低三酸甘油酯則較為不明顯。

不少人覺得自己吃素以後，就能跟心血管疾病絕緣，甚至本來固定的用藥，也自認吃素後三高一定會改善，擔心長期服藥會傷身，而自行減藥、停藥。王宗道強調，這些都是錯誤的觀念， 要遠離心血管疾病，從「吃素」進行飲食調整僅是其中一環，不能把吃素當成萬靈丹，其他包括定期健檢、維持理想體重、養成運動習慣，每週應運動3次以上、癮君子一定要戒菸等，都是掌握心血管健康的重要因素，缺一不可。

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(中時電子報)