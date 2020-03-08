今天是三八婦女節，蔡英文總統在臉書感謝每一位在防疫崗位上全力以赴的女生。她說，在一個月內順利建置60條口罩生產線的也有女性的企業家。防疫是長期抗戰，一邊堅守崗位，一邊也要互相問候、道謝。「讓我們團結合作，繼續締造台灣的經驗！」

蔡英文表示，這陣子，她去了很多地方，在防疫第一線看到許多傑出女性的身影。像是在國家衛生研究院，有一位女性研究員，毅然放下手邊的博士論文，投入疫苗與藥物研發，告訴她「國難當頭，義無反顧」。

在藥局，她也遇到第一線發放口罩的藥師，專業又有耐心，「她們正好都是女生」。在國軍部隊，視察的33化學兵群中，女性的官兵，扛起重達35公斤的背負式消毒器，英勇執行著任務。

在一個月內順利建置60條口罩生產線，成功挑戰極限的「工具機國家隊」裡，也有女性的企業家，出錢、出力、調度人手，跟著政府一起打拚。

蔡英文指出，我們也在新聞上看到，有多年專業經驗的張莞爾護理師，獨自從台灣飛往對岸協助檢疫，接回血友病少年。來自台灣的女科學家楊台瑩博士，是美國研發武漢肺炎治療藥物「瑞德西韋」的團隊主持人。

她說，在防疫工作中，還有千千萬萬個辛勞盡責的女生，她們是醫生、是公務員、是空服員、是老師、是司機、是警察⋯⋯在不同的崗位，共同守護著我們的健康。

在三八婦女節這一天，「我真的要說，我很榮幸能認識這麼多厲害的女生！我更要向每一位女性的防疫英雄，致上最深的感謝和敬意」。蔡英文強調，防疫是長期抗戰，一邊堅守崗位，一邊也要互相問候、道謝。讓我們團結合作，繼續締造台灣的經驗！

(中時 )