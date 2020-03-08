事關男性尊嚴！高雄一間海鮮餐廳，男女兩名合夥人因合作問題發生爭吵，簡女罵楊男「沒手沒腳沒眼睛」、「哩係沒懶趴」等語，楊男憤而提告。橋頭地院依公然侮辱罪，判簡女罰金2000元；楊男另提民事求償，判賠1萬元，可上訴。

判決書指出，簡女與楊男為高雄某海鮮餐廳合夥人，去年2月某日，兩人因合夥問題在餐廳內發生爭執，簡女對楊男脫口而出「沒手沒腳沒眼睛」、「哩係沒懶趴」等語，楊男憤而提告。

簡女辯稱沒有公然侮辱，只是跟楊男說你有手有腳自己去拿帳本，且餐廳門會關起來，她音量不會很大。

不過餐廳員工證稱，兩人爭執地點在客座區入口處第1張桌子旁，餐廳的門是自動開關的玻璃門，如果有客人會自動開啟，當時是營業狀態，簡女罵楊男音量非常大聲，如果有客人在玻璃門外應該可以聽得到。

橋頭地院審理認為，簡女公然侮辱事證明確，判她罰金2000元；楊男另提民事求償，要求7萬元精神撫慰金，法院判賠1萬元，可上訴。

(中時電子報)