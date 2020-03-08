紐約洋基今年似乎擺脫不了傷兵困擾，主力球員陸續受傷，今（8日）陣中重砲捕手桑其士（Gary Sanchez）臨時缺席打擊練習，據了解，缺席原因是背部痠痛，不過總教練布恩（Aaron Boone）則是相當樂觀，認為桑其士背部出現痠痛是連續出賽所致，並無大礙。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，桑其士在美國時間週四、週五連續蹲捕2場比賽後，隔天（也就是今天）就沒有出現在打擊練習的名單當中，布恩說：「他休息一下，因為背靠背比賽的關係，導致他的背部有些痠痛，他明天的比賽可能會繼續休息，不過我希望他在後天對上費城費城人的比賽歸隊。」

對於桑其士的傷情，布恩其實不太擔心，他認為這只是正常的磨損，加上連續出賽所致，也覺得大家不需要過度關心這件事。

洋基傷兵潮從春訓就開始上演，希克斯（Aaron Hicks）以及塞佛里諾（Luis Severino）都因為韌帶移植手術（俗稱TommyJohn）短時間無法出賽，史坦頓（Giancarlo Stanton）右小腿拉傷、賈吉（Aaron Judge）肋骨壓力性骨折、派克斯頓（James Paxton）日前宣布動刀，這些傷兵幾乎已確定無法趕上開季。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)