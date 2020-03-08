合格鍋爐。 （台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

坊間電力、化工、紡織造紙及食品等行業常使用鍋爐，作為加熱或產生蒸汽動力，但鍋爐屬高風險作業，常見的危害除接觸燒燙傷，嚴重時也可能爐體爆炸，造成人員傷亡及財產損失。台中市政府勞工局指出，從事相關作業的業者應特別注意，並落實安全作業標準，自動檢查，確保勞工生命財產安全。

勞工局長吳威志表示，事業單位所設置的鍋爐如為勞動部指定具危險性設備，應經過代行檢查機構檢查合格，如使用超過規定期間，沒有再次檢查合格，不能繼續使用，且鍋爐操作須由訓練或技能檢定合格人員操作。

吳威志指出，鍋爐常見肇災因素包括水垢累積；未監視壓力、水位、燃燒等運轉狀態；未依規定每月對鍋爐自動檢查；未調整適當低水位，燃燒遮斷裝置等自動控制裝置；未僱用專人操作鍋爐等。

勞工局強調，對於鍋爐操作安全，事業單位應落實自主管理，包括每月定期檢查及每日工作前作業檢點，定期檢查紀錄應保存3年，若事業單位對危險性機械設備的檢查或人員資格有疑問，可向台中市勞動檢查處(04-25273553 )洽詢。

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