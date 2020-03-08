民眾開心領到口罩。（曹婷婷攝）

搶頭香的民眾5點多就從西港出門，7點多就到場排隊。（曹婷婷攝）

不到9點現場已經大排長龍。（曹婷婷攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球，口罩成為珍貴物資，台南企業家圓山國際開發公司總裁楊志強為助市民抗疫，透過在澳洲經商的兒子於當地購入6萬個口罩運回台南，今早9點在水萍塭公園發放給有需要的市民，大人或小孩每人現領4個，9點不到已有2000多人等候。5點多從西港區搭公車來領口罩的謝小姐搶得頭香，她說，口罩真的很難買，得知有免費口罩可領，再遠都來排；排第二位的73歲吳阿嬤說，跑藥局常撲空買不到口罩，才會一早就來排隊。

台南市長黃偉哲一早也到現場感謝企業家善舉，他面對民眾大老遠從西港搭半小時公車來領口罩表示，民眾反映是否符實要再稽查，目前口罩已無缺貨情形，政府也開發APP供大家查詢口罩，大家盡了相當多努力投入，民眾前往藥局買口罩前也可先致電詢問以免撲空。

圓山國際開發公司亞洲區經理楊孟翰表示，籌備贈送口罩花1個月，主要是看到民眾有這個需求，發放口罩對於防疫也有實質意義，民眾多一層保護，減少染疫風險，也能減輕醫護負擔。

包括台南市議會副議長林炳利、無黨聯盟總召林阳乙及國民黨議員洪玉鳳、林美燕、立委陳亭妃、市議員陳怡珍今天一早都到場協助發放口罩，其中，林美燕個人也發放一次性口罩7萬多片。

(中時 )