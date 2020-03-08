今天是三八婦女節，中國工程師學會今公布調查指出，雖然越來越多女性進入工程與科技領域，但從學校畢業到職場，女性工程師流失嚴重，現各領域女性工程師比例平均僅占13％；另方面，在60％女性眼中，女性要比較努力證明能力才能獲得肯定或升遷機會。

中國工程師學會發布「工程師職涯發展與性別差異關係調查」結果，這是台灣首次調查產官研各界工程與科技背景女性的職涯發展，包含39家企業、7個政府機關、8家研發法人參與，涵蓋約13萬從業人員。

調查指出，各領域之女性工程師占比：土木營建15％、建築與都規29％、電子電機8％、資訊通訊18％、化工材料17％、生技醫工44％、環工綠能17％、機械3％，女性合計佔13％。更有1307位工程師填答個人問卷，其中男性占59％。

中國工程師學會理事長、台科大校長廖慶榮表示，從學校畢業到職場，女性工程師流失嚴重，以建築營建為例，女性佔畢業生33％，在職場調查中僅餘17％。人才訓練不易，沒能繼續原有專業，是社會的損失。另一方面，管理職的女性佔比為14％，略高於工程師總人數占比13％，是新的發展。

由初階管理職晉升到中階與高階的占比變化，各領域狀況相當不同，土木營建與化工材料是持續上升，電子電機與資訊通訊則是穩定下降。廖慶榮表示，未來中國工程師學會將定期追蹤調查，幫助業界更深入掌握不同特質的人力資源發展趨勢。

中國工程師學會女性工程師委員會主委、台藝大副校長薛文珍表示，超過60％的男性與女性工程師皆認為男女主管的領導無差異，卻同時認為女性較男性求職與升遷困難。另一方面，在60％女性的眼中，女性要比較努力證明能力才能獲得肯定或升遷機會，此僅23％男性認同。

同時，相近比例的男女工程師期待可以兼顧工作角色與家庭角色，並希望面試標準、升遷制度與工作分派沒有性別差異。另研究顯示，有助於留在工程與科技領域之措施，男女性選擇彈性工時與工作地點之比例皆最高，然而實施機構目前甚少。

(中時 )