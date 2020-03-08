黃花風鈴木盛開地點。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

春天的腳步到來！台中市多處公園及周邊道路黃花風鈴木盛開，彷彿被灑上金箔般繽紛貴氣，尤其以北屯區廍子公園最具代表；另包含廍子路、景賢路及北屯區廍興公園周邊的太順路等，都以黃花風鈴木作為行道樹，目前已開始綻開金黃色花朵。建設局長陳大田呼籲喜歡賞景、賞樹的民眾，把握花期，與家人朋友們一起到公園享受特殊季節美景。

陳大田指出，黃花風鈴木自2月底開始綻放，為期約1個月花期，現在是欣賞黃花風鈴木的最佳時刻，盛開的樹花與藍天白雲相映，沿途可見金黃色絲帶的身影，此般美景在台中許多角落上演；包含北屯區廍子公園及周邊、北屯區廍興公園及周邊、東區樂成公園、西屯區文修公園及南屯區文心森林公園等多處都能看見。

陳大田表示，市長盧秀燕重視生活、自然，建設局持續推動「台中美樂地」計畫，除加強公園硬體設施外，更強化落實公園、行道樹植栽撫育維護及綠美化工作，讓美麗的都市景觀成為台中的公共資產。

(中時 )