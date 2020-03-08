木棉花開始，吸引民眾前來打卡拍照。（莊曜聰攝）

因來往車速頗快，民眾賞花要注意安全。（莊曜聰攝）

將軍木棉花道

「紅紅的花開滿了木棉道…」時序到了春季，百花盛開，台南市著名的木棉花季也正式登場，白河林初埤木棉道被外媒列入全球最美的15條花道之一，近年頗受注目，但講到木棉的故鄉，就不能不提到同樣位於台南的將軍木棉花道，之前南市府曾舉辦「花現台南」攝影比賽，拿下首獎的「木棉道之晨」，拍攝地點就在將軍的苓子寮。

將軍區位於沿海地帶，轄內所栽種的木棉樹總共有1972棵，分為紅、黃兩種花色，在7條道路上都能欣賞到，包括南1線巷口、南20線公館段、南21線將軍國中嘉昌段、南22線角帶圍、南24西甲段、南27線和苓子寮北外環道等處，最長的南21線近3公里，盛開時一片火紅，吸引路過人車停留駐足，記錄下這期間限定的美景。

這7條木棉花道各有特色，有的是極其壯觀，有的則非常浪漫，位於苓子寮北外環道的木棉道，由於樹木排列整齊，成長狀況較為一致，加上是一般鄉村道路，較為狹窄，反而營造出林間小路的氣氛，平常也少有人車經過，更適合民眾賞花、拍照，花期落英繽紛，讓遊客直呼「超浪漫！」

將軍國中前的南21線則是距離最長，道路又筆直，木棉樹排列兩側，綻放時人有一眼望不盡的感受，隨手拿起手機一拍，就是一幅美麗的花季風情畫，但由於來往車速較快，想欣賞美景的民眾可得注意安全。

(中時 )