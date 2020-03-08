新冠疫情延燒，為讓第一線員仁在關鍵時刻有更好的防護，台中市第三分局內勤女性同仁製作簡易型防疫面罩，提供給外勤同仁使用，並於婦女節活動中親手贈出，三分局分局長陳武康也回贈香水、面膜等精緻小禮給分局66位女性同仁。

因為新冠疫情影響，今年三八婦女節對台中市三分局所有員警來說格外不同，為避免同仁近距離肢體接觸，雖縮小活動規模，往年節慶主角：分局內的女性同仁在接受市長盧秀燕與警察局長楊源明致贈的玫瑰花束，更回贈DIY親製的防疫面罩給第一線的執勤同仁，展現女性貼心的特質，親手製作的簡易型防疫面罩1個成本不到35元，卻代表女性同仁的無價心意。

她們自發性邀集有意願的同仁，利用透明塑膠片、魔鬼氈子母帶、絕緣膠帶及泡棉等材料，DIY製作60個簡易型防疫面罩，提供給派出所、交通分隊、偵查隊、警備隊等第一線外勤同仁使用，讓員警接觸疑似肺炎案例時，能備有多層保護措施。

而分局長陳武康為感謝同仁這份體貼的心意，肯定她們在工作上的努力及表現，亦貼心準備一組（內含香水、面膜）精緻小禮物，回贈分局66位女性同仁。陳武康分也承諾分局將持續營造良善的工作環境，落實性別平權的理念，這次準備的禮品也隱含著要同仁忙碌之餘，記得多愛自己一點的期盼！

(中時 )