台中市政府為輔導未登記工廠及中小型企業取得合法用地投資13億餘元，在南屯區精密機械科技創新園區二期西側開闢1.65公頃土地，興建智慧綠建築標準廠房，出售1至3樓17個、4樓6個共23個單元，申請期限至3月25日止，歡迎低汙染事業踴躍登記。

「價格極富競爭性！」經發局長張峯源說，市府興建精科二期標準廠房，可緩解企業廠房需求，帶動產業聚落發展，此次出售價格以週遭市場行情為基礎，售價為1至2樓每平方公尺5萬4989元（折合每坪18萬1781元）、3至4樓每平方公尺4萬9,490元（折合每坪16萬3,603元），申購標準廠房最多可「一整層樓」，申購人不僅可彈性選購，對於企業進駐規劃也具有正面效益。

張峯源指出，精科二期標準廠房為地上6層、地下1層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約5萬8121平方公尺，規劃39個標準廠房單元，採「租售並行」方式辦理。1至3樓及4樓部分出售、4樓部分及5至6樓出租，出租作業預計取得建築使用執照後啟動，

標準廠房預售作業即日起開放受理，截止日為今年3月25日止，歡迎未登記工廠、研發機構、財團法人及公司法人踴躍申請。預售手冊電子書件及相關資料已公告於經發局網站及台中市精密機械科技創新園區網站，民眾可致電台中市精密機械科技創新園區服務中心(04-23599102 )洽詢。

(中時 )