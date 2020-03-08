韓聯社引述衛生官員的話報導，韓國今天上午通報新增93起武漢肺炎確診病例，目前韓國境內累積確診達7134例。

韓國今天上午通報的新增病例較昨天上午少，不過衛生官員警告，隨著當局進行更多檢測，數字可能還會有所波動。

(中央社)

#韓國 #官員 #今天 #病例 #衛生