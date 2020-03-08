韓國新冠肺炎確診新增93例 累計7134 10:202020/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社引述衛生官員的話報導，韓國今天上午通報新增93起武漢肺炎確診病例，目前韓國境內累積確診達7134例。 韓國今天上午通報的新增病例較昨天上午少，不過衛生官員警告，隨著當局進行更多檢測，數字可能還會有所波動。 (中央社) #韓國 #官員 #今天 #病例 #衛生 也許您會感興趣 國際熱門新聞 泰國代表「泰式酸辣」嗆爆WHO！全場忍不住笑出聲 影片曝光 - 國際 醫學權威期刊《刺胳針》：各國政要可學陸防疫經驗 - 國際 義大利疫情失控 緊急命令擴大封城 米蘭和威尼斯都在列 - 國際 怒了！川普說別下船 至尊公主號乘客要他上船送餐 - 國際 確診76例 紐約州宣布進入緊急狀態！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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