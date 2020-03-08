氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，10日鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；無論這波冷空氣符合「東北季風」或「大陸冷氣團」？都不會改變各地氣溫驟降的狀況。

吳徳榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天台灣在鋒面南方的暖氣團內，天氣為多雲時晴，白天微熱早晚涼。東半部迎東南風，有局部短暫降雨的機率，對戶外活動、影響不大，明天鋒面北移，暖氣團更增強，各地晴朗穩定，白天氣溫再升、暖熱如夏。

吳德榮說，11日天氣好轉，清晨氣溫仍很低；白天起冷空氣減弱，12日至13日上午、晴朗穩定，白天微熱早晚涼。

吳徳榮提及，最新模式模擬顯示，13日下午起至14日晨另一波鋒面通過，冷空氣逐漸南下，天氣再轉雨、變冷。未來一週仍維持「乍暖還寒」的型態，應注意天氣劇烈的變化。

(中時 )