市府鼓勵機車業者宣導二行程機車報廢。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府為鼓勵民眾淘汰老舊機車，優先選購低汙染車輛，今年編列1.4億元，加碼補助淘汰二行程機車、1至4期老舊機車，及新購電動機車3類；老舊機車換購電動機車補助最高達3萬4800元。環保局長吳志超表示，市府持續推動機車汰換作業，補助申請至今年底，歡迎民眾踴躍申請。

吳志超表示，在公私協力下，台中近3年淘汰二行程機車共11萬8096輛。因應全台空汙危害，市府除加強管制固定及特定汙染源之外，也持續推動減少老舊車輛產生的空氣汙染物，盼打造更舒適、乾淨的生活環境。

吳志超指出，目前台中市1至4期老舊機車約62萬輛，為加速汰換，只要符合加碼補助資格者，淘汰老舊機車換購電動(輔助)自行車補助6000元到1萬1000元，換購7期機車補助8000元到1萬1000元，換購電動機車補助1萬5100元到3萬4,800元。

環保局說，純淘汰二行程機車補助500元到1500元，新購電動機車則補助8100元至2萬6000元；其中，中市的中低收入戶新購電動機車補助金額為六都第一，高達2萬6000元。

環保局強調，歡迎市民共同響應綠色運輸政策，多搭乘大眾運輸工具。有關淘汰老舊機車補助相關資訊，可至「台中ㄅㄨㄅㄨ網」（ http：／／bit.ly／2TiUCuG ）查詢，也可加入LINE官方帳號「臺中ㄅㄨㄅㄨ網一二行程汰舊換購相關補助」（@pzb4753f），或電洽04-22201661。

(中時 )